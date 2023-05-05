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Россия стягивает в Бахмут больше вагнеровцев: Маляр — о плане окупантов до 9 мая

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Россия стягивает в Бахмут больше вагнеровцев: Маляр — о плане окупантов до 9 мая

Огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

В то же время, украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону.

Российские оккупанты изо всех сил пытаются взять Бахмут под контроль до 9 мая.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр отметила, что россияне пытаются максимально привлечь к штурмам вагнеровцев по другим направлениям.

"Враг всеми силами пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", — сообщила она.

В то же время, украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону. Кроме того, огнем украинской артиллерии уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев.

Напомним, частная военная компания "Вагнера" объявила, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая она выходит из Бахмута Донецкой области и передает позиции российским кадровым подразделениям.

В преддверии Пригожин опубликовал видео убитых наемников и выступил с эмоциональным видео.

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Дата публикации
Просмотры
806
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