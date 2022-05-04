Россия стягивает в Украину новые силы: Арестович объяснил, изменит ли это что-нибудь на фронте

Россия стягивает в Украину новые силы: Арестович объяснил, изменит ли это что-нибудь на фронте

Россия пытается восполнить потери боевого состава, потому мобилизует резервистов. В частности, повестки в военкомат поступают даже военным пенсионерам.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что Россия в течение месяца может стянуть 50 тысяч военнослужащих.

Свое мнение советник руководителя ОП выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным во вторник, 3 мая.

По словам политика, это уже будут гораздо более слабые подразделения, чем те, которые были у РФ в начале полномасштабного вторжения.

"Они и 50 тысяч могут собрать в течение двух месяцев. Но качество… Это не те подразделения, которые заходили. Это гораздо меньше боеготовой группировки. Туда добавят срочников, скорее всего. Никакого боевого слаживания не будет. Просто – автомат в зубы и пошел. Но массу военную они получат, она будет вооружена: у них будут танки, БТРы, БМП", — подчеркнул Арестович.

Политик добавил, что ВСУ победили элитные подразделения, когда были менее подготовлены. Поэтому новые подразделения РФ не смогут ничего достичь и потерпят поражение.

"Они будут героически наступать. Они могут снова пойти под Киев, к примеру. Просто судьба у них одна и та же. Элитные дивизии мы перемололи, будучи хуже подготовленными и вооруженными, чем сейчас. Мы получим армию, которая здесь не воевала, а мы – да. Итог – плюс 10 тысяч погибших российской армии. Этот цикл будет повторяться, пока путинский режим согласен его повторять", — прокомментировал Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, почему российские войска непрерывно продолжают свое наступление.

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