Россия стягивает войска на оккупированную Херсонщину — депутат облсовета Хлань

Хлань считает, что Россия готовится к обороне в оккупированном регионе.

На оккупированной части Херсонской области увеличилось количество российских оккупантов. Вероятно, россияне опасаются нового наступления ВСУ.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Зафиксировано увеличение военных в оккупированной части области. Намного. Усеяли окопами весь берег, наставили дополнительных блокпостов. Похоже, очень боятся и речь идет о защите позиций, а не наоборот, как обещает российская пропаганда", — написал Хлань.

Ситуация в Херсонской области

11 ноября ВСУ освободили оккупированный Херсон – единственный областной центр, который от 24 февраля захватила российская оккупационная армия.

Российские оккупанты отошли на позиции на левом берегу Херсона, откуда регулярно обстреливают освобожденные украинские населенные пункты. Захватчики стреляют по Херсону и правобережью, убивая украинцев, переживших ужасы оккупации.

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