Россия стягивает войска в Курскую область из-за прорыва ВСУ — британская разведка

Разведка Британии сообщает, что РФ развернула больше сил в Курской области после внезапного наступления Украины.

Россия развернула в Курской области больше своих сил после неожиданного наступления Украины. Вероятно, РФ перетянула войска по другим направлениям фронта.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Британии.

Отмечается, что, несмотря на то, что Россия установила оборонные линии и имела пограничные силы в Курской области, ее войска не были готовы ответить на штурмовые силы нескольких украинских батальонов.

"После начальной неразберихи и дезорганизации российские силы развернули большие силы в регионе, в том числе, вероятно, из других мест вдоль линии столкновения", — говорится в сводке.

Британская разведка заявляет, что россияне также начали строить дополнительные оборонные позиции, пытаясь воспрепятствовать наступлению сил обороны Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что по состоянию на 15 августа на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

Читайте также: