Россия стянула 25 тысяч военных для окружения Николаева — The Times

Россия стянула 25 тысяч военных на юг Украины для окружения Николаева.

Об этом пишет The Times.

За последние недели в регион были переброшены девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек.

По данным издания, 10 тысяч военных РФ находятся на западном берегу Днепра. Их цель – окружение Николаева.

"Это ответ России на заявления о контрнаступлении и успешном продвижении украинской армии, которые передвинули линию фронта за последний месяц примерно в 2 километрах от Николаева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наступление на Николаев необходимо для дальнейшего продвижения в Одессу. Наступление также может быть необходимо РФ, чтобы мосты через Днепр в Херсонской области оказались за пределами досягаемости систем HIMARS, которые Украина получила от партнеров.

Напомним, Ким оценил угрозу захвата Николаева в ближайшее время.

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