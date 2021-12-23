Россия стянула к границам с Украиной почти 52 батальонно-тактические группы — ВСУ

Россия стянула к границам с Украиной почти 52 батальонно-тактические группы — ВСУ

По словам главнокомандующего ВСУ, Россия продолжает стягивать войска к нашим границам.

Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной. По состоянию на 23 декабря вдоль наших границ находятся 52 батальоно-тактические группы.

Об этом во время брифинга сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

По его словам, у России есть возможность, чтобы увеличить количество до 150 батальоно-тактических групп.

"На сегодняшний день мы где-то насчитываем около 52 батальонно-тактических групп, они совершают движения вдоль государственной границы Украины. Но хочу напомнить, что в апреле этого года, например, их было 62. Да и вообще у них есть такая возможность, что они могут увеличить и до 150. Поэтому, соответственно, наша задача военных – мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", — цитирует "Укринформ" Залужного.

Также он сообщил о ситуации на границе с Крымом. Он отметил, что наблюдается дальнейшее наращивание российских войск в АР Крым, но незначительное.

"Ну, например, за последнюю неделю произошло, я бы сказал, незначительное увеличение. Мы насчитали около 1500-1800 человек в соответствии с прошлой неделей. Да, происходит это (наращивание – ред.), так Российская Федерация это делает", — рассказал генерал -лейтенант.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ, а в 400 км — 143,5 тыс. военных. Ситуация у границы он назвал неспокойной.

В случае полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ — план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого института или структуры.

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