Российские войска

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Россия распространила фейк, что подразделения ее 90-го танкового полка якобы вошли в Днепропетровскую область. Украинские вооруженные силы почти сразу же опровергли эту информацию, однако если российским оккупантам все же удастся такое продвижение, это грозит стать первым вторжением сухопутных войск Москвы в регион от 2022 года.

Об этом пишет The Financial Times.

Этот шаг происходит на фоне активизации дипломатических усилий и борьбы за влияние на позицию президента США Дональда Трампа по поводу войны. Как президент Украины Владимир Зеленский, так и президент России Владимир Путин пытались убедить Трампа в своей правоте.

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«Со всем уважением к президенту Трампа, я думаю, что это лишь его личное мнение. Поверьте, мы гораздо лучше понимаем россиян, их менталитет, чем американцы понимают россиян. Я точно знаю, что Путин не хочет останавливать войну», — заявил Зеленский.

Ввиду этого западные чиновники ожидают, что предстоящий саммит G7 в Канаде, который начнется в это воскресенье, может стать ключевым моментом для формирования более решительной позиции Трампа в отношении конфликта.

После месяцев попыток достичь договоренностей с Кремлем президент США Дональд Трамп начал открыто осуждать действия Владимира Путина. Несмотря на неоднократные призывы к немедленному прекращению огня в Украине, Россия не проявляет готовности к компромиссам.

По информации из американских источников, после новой серии ракетных ударов по Киеву Трамп рассматривает возможность ужесточения санкций против РФ.

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Украина также готовится к возможному «масштабному военному возмездию» со стороны России после недавней атаки украинских беспилотников. Тогда уничтожили десятки российских бомбардировщиков.

Ранее сообщалось, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, будто оккупационные силы «начали наступление» в Днепропетровской области и разразился новыми угрозами. Он сказал, что тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, якобы получит новые реалии на земле.

«ISW не выявила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области», — сообщили аналитики.

Эксперты проанализировали спутниковые снимки за 7 и 8 июня, на которых были отмечены новые воронки от артиллерии.

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