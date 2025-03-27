Россия существенно нарастила количество штурмовых действий в марте: инфографика

Отмечается значительная активизация врага по линии фронта.
Данные аналитиков DeepState показывают, что в марте российские захватчики увеличили общую численность штурмов позиций сил ВСУ на 17%.
Соответствующая инфографика опубликована в Telegram-канале DeepState.
Эксперты сообщили, что в настоящее время отмечается значительная активизация российских захватчиков вдоль линии фронта.
"За неполных 26 дней этого месяца на 17% больше атак, чем за 28 дней февраля", – говорится в сообщении.
Также аналитики сообщили, что враг сохраняет наибольшую активность на Курщине и приграничных, на Лиманском, Покровском и Времивском отрезках.
Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области.
Мы ранее информировали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.
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