Россия существенно нарастила количество штурмовых действий в марте: инфографика

Данные аналитиков DeepState показывают, что в марте российские захватчики увеличили общую численность штурмов позиций сил ВСУ на 17%.

Соответствующая инфографика опубликована в Telegram-канале DeepState.

Эксперты сообщили, что в настоящее время отмечается значительная активизация российских захватчиков вдоль линии фронта.

"За неполных 26 дней этого месяца на 17% больше атак, чем за 28 дней февраля", – говорится в сообщении.

Также аналитики сообщили, что враг сохраняет наибольшую активность на Курщине и приграничных, на Лиманском, Покровском и Времивском отрезках.

Инфографика штурмовых действий врага / Фото: t.me/DeepStateUA

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области.

Мы ранее информировали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.

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