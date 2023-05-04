Россия существенно увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" наготове для удара

В Черном море находятся 4 ракетоносителя с "Калибрами".

В Черном море находятся до 11 вражеских кораблей и увеличено количество ракетоносителей. Общий залп "Калибров" составляет 32 ракеты.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 11, в том числе наращено присутствие ракетоносителей до 4 надводных. Общий залп может достигать 32 "Калибры", — говорится в его сообщении.

Заметим, ранее оперативное командование "Юг" сообщало, что в Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до 8 кораблей, а также на боевое дежурство был выведен надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".