Россия существенно увеличила производство Shahed-136: инфографика

Предприятие "Алабуга" должно было поставить 6 тысяч беспилотников вс РФ до сентября 2025 года, однако перевыполнило график, уже поставив более 6 тысяч дронов к концу августа 2024 года.

Россия значительно нарастила производство дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Institute for Science and International Security, передает УНИАН.

Сообщается, что предприятие "Алабуга" должно было поставить 6 тысяч беспилотников в РФ до сентября 2025 года, однако перевыполнило график, уже поставив около 4500 "шахедов" по состоянию на конец апреля 2024 года и более 6 тысяч до конца августа 2024 года.

Инфографика Institute for Science and International Security

Инфографика Institute for Science and International Security

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, сколько целей на российской территории удалось поразить за год.

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