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Россия существенно увеличила производство Shahed-136: инфографика

Россия существенно увеличила производство Shahed-136: инфографика

Дрон-камикадзе Shahed-136 / Фото: скриншот с видео

Предприятие "Алабуга" должно было поставить 6 тысяч беспилотников вс РФ до сентября 2025 года, однако перевыполнило график, уже поставив более 6 тысяч дронов к концу августа 2024 года.

Россия значительно нарастила производство дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Institute for Science and International Security, передает УНИАН.

Сообщается, что предприятие "Алабуга" должно было поставить 6 тысяч беспилотников в РФ до сентября 2025 года, однако перевыполнило график, уже поставив около 4500 "шахедов" по состоянию на конец апреля 2024 года и более 6 тысяч до конца августа 2024 года.

Инфографика Institute for Science and International Security / ©
Инфографика Institute for Science and International Security
Инфографика Institute for Science and International Security / ©
Инфографика Institute for Science and International Security

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, сколько целей на российской территории удалось поразить за год.

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