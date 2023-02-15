Россия существенно увеличивает наступательные действия на пяти направлениях: главное со сводки Генштаба

В течение суток Россия нанесла 17 авиационных ударов, в результате чего есть раненые и погибшие.

Несмотря на большие потери, Россия не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты существенно продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 15 февраля.

"В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница", – говорится в сообщении ВСУ.

Ситуация на фронте

Враг не перестает обстреливать прифронтовые населенные пункты. В частности:

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населённых пунктов, включая Крохмальное, Чернещину Харьковской области, Новоегороку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Краснопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздолевку и Степное Донецкой области.

противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населённых пунктов, включая Крохмальное, Чернещину Харьковской области, Новоегороку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Краснопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздолевку и Степное Донецкой области. На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, среди них – Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск.

минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, среди них – Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск. На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, в частности, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива.

"В Старобельске Луганской области, на территории хирургического корпуса местной больницы, оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20-ти военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами", - проинформировали в Генштабе.

А в Новой Каховке Херсонской области оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций.

В ответ авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления врага, 3 района сосредоточения живой силы противника и 2 его состава боеприпасов", - добавили в ВСУ.

Напомним, глава Кремля Путин не изменил цели оккупировать всю Украину. В Минобороны ответили, есть ли у РФ ресурсы для этого.

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