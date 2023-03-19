"Россия тактически провалила операцию по захвату Бахмута" — Череватый

Российские захватчики тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Им остается только совершать атаки "по инерции".

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он рассказал, что стратегическую наступательную операцию россияне провалили.

"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", — сказал спикер.

Череватый отметил, что на сегодняшний день украинское командование вместе со штабами правильно планируют оборону Украины. В частности, ВСУ ломают боевой дух и возможности окупантов.

Спикер резюмировал, что заявления главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов – это сигнал SOS руководству РФ. Кроме того, он считает заявления Пригожина и террориста Игоря Гиркина лучшим демотиватором для российских войск.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что планы армии Российской Федерации по захвату Бахмута Донецкой области проваливаются. Украинские вооруженные силы продолжают успешно держать город.

Бои за Бахмут

Южная группировка российских оккупационных войск испытывает критический дефицит личного состава и боевой техники, поскольку все пополнения российское командование отправляет под Бахмут и на другие горячие направления.

Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Российский террорист Игорь Стрелков снова раскритиковал действия оккупационных войск в Бахмуте. В частности, он прогнозирует стратегическое поражение России.

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