"Россия также входит": Арахамия назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины

"Россия также входит": Арахамия назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины

По словам политика, другие страны тоже смогут присоединиться к договору по своему желанию.

Глава переговорной группы, нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины.

"Мы видим, в первую очередь, страны Совета Безопасности ООН. Это и Великобритания, и Китай, и Российская Федерация туда входит. США, конечно, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль", — отметил он во время брифинга 29 марта.

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По словам Арахамии, другие страны также смогут присоединиться к договору по своему желанию.

"Мы предлагаем сделать свободное присоединение к договору гарантий. Если другие страны захотят присоединиться, мы предоставим им такое право", — резюмировал он.

Напомним, утром 29 марта в турецком Стамбуле начались украино-российские переговоры. По итогам переговоров Арахамия сообщил, что Украина работает над созданием нового механизма гарантий безопасности. Однако он временно не будет работать относительно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

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