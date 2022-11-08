Россия тайно отправила Ирану 140 млн евро и западное оружие в обмен на дроны — Sky News

Спутниковые снимки говорят о том, что 20 августа российский самолет доставил оружие и деньги в аэропорт Тегерана.

Россия в августе тайно отправила Ирану 140 млн. евро и западное вооружение, которое удалось захватить на поле боя, в обмен на дроны. Деньги и вооружение оккупанты перевозили военными самолетами.

Об этом пишет издание Sky News со ссылками на свои источники.

По данным издания, 20 августа в аэропорт Тегерана Россия военным самолетом доставила 140 млн евро и комплексы NLAW, Stinger и Javelin. Западное вооружение нужно Ирану, чтобы украсть технологии и изготовить нечто подобное.

В обмен Иран передал РФ более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе: 100 беспилотников Shahed-136, 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть беспилотников Mohajer-6.

В последнее время между Тегераном и Москвой было заключено еще одно соглашение о беспилотниках стоимостью 200 миллионов евро.

Также издание опубликовало спутниковые снимки о том, как российский военный самолет Ил-76 находится в аэропорту Тегерана.

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Россия использует иранские дроны для обстрелов Украины

Российские террористы начали активно использовать иранские дроны для обстрелов Украины. Сначала Иран активно отрицал то, что передал РФ свои беспилотники, однако впоследствии признал этот факт. В МИД заявили, что страна поставляла дроны РФ, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину

В США возразили, что это произошло еще до полномасштабного наступления России на Украину. По их информации, только летом 2022 года Иран переправил десятки дронов в РФ.

1 ноября CNN со ссылкой на представителя одной из западных стран сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам. Западные официальные лица предполагают, что оружие точно будет доставлено до конца года.

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