Россия тайно перебрасывает танки к границе с Украиной — Bloomberg

Отмечается, что в отличие от достаточно открытого передвижения войск РФ весной, недавнее российское развертывание является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями.
Кремль продолжает стягивать войска и технику к украинским границам. Так, в Воронежскую область РФ прибыл по меньшей мере один батальон российских танков Т-80У.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет оборонно-разведывательной компании Janes.
Батальон боевых танков Т-80У был замечен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. Видео с ними появилось в соцсетях 7 ноября. В издании предполагают, что танки, скорее всего, направлялись на полигон в Погоново, в 250 км от Украины. Это тот же полигон, куда весной Россия уже стягивала свои дополнительные военные силы, вызвав беспокойство Запада.
На прошлой неделе Janes обнаружила переброску танков и самоходной артиллерии той же российской дивизии в Брянскую и Курскую области на северной границе Украины 28-29 октября.
Отмечается, что в отличие от достаточно открытого передвижения войск РФ весной, недавнее российское развертывание является скрытім, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. Janes предполагает, что эти шаги направлены не на устрашение, а на создание реальной угрозы.
Напомним, что в Минобороны сообщили о 90 тыс. российских военных, которые Москва стянула к украинским границам.
Между тем, в Офисе президента заявили, что не подтверждают информацию о скоплении российских войск на границе.
Раньше:
- Washington Post сообщила, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.
- Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.
- В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.
- Из-за передвижения войск РФ на границе с Украиной глава ЦРУ вылетел в Москву — CNN