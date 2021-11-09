Россия тайно перебрасывает танки к границе с Украиной — Bloomberg

Отмечается, что в отличие от достаточно открытого передвижения войск РФ весной, недавнее российское развертывание является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями.

Кремль продолжает стягивать войска и технику к украинским границам. Так, в Воронежскую область РФ прибыл по меньшей мере один батальон российских танков Т-80У.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет оборонно-разведывательной компании Janes.

Батальон боевых танков Т-80У был замечен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. Видео с ними появилось в соцсетях 7 ноября. В издании предполагают, что танки, скорее всего, направлялись на полигон в Погоново, в 250 км от Украины. Это тот же полигон, куда весной Россия уже стягивала свои дополнительные военные силы, вызвав беспокойство Запада.

На прошлой неделе Janes обнаружила переброску танков и самоходной артиллерии той же российской дивизии в Брянскую и Курскую области на северной границе Украины 28-29 октября.

Отмечается, что в отличие от достаточно открытого передвижения войск РФ весной, недавнее российское развертывание является скрытім, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. Janes предполагает, что эти шаги направлены не на устрашение, а на создание реальной угрозы.

Напомним, что в Минобороны сообщили о 90 тыс. российских военных, которые Москва стянула к украинским границам.

Между тем, в Офисе президента заявили, что не подтверждают информацию о скоплении российских войск на границе.

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