"Россия терпит большие потери в попытках окружить Авдеевку" — разведка Британии

Оккупанты потеряли часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга.

В попытке окружить Авдеевку российские войска несут значительные потери в бронетехнике.

Об этом сообщает Минобороны Британии во вторник, 28 марта.

Как отмечают в разведке, Россия в последние дни сконцентрировала внимание на Авдеевке. Несмотря на это, оккупанты достигли лишь незначительного прогресса.

"Российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих танков во время попытки оцепить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, созданного Россией для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года", — указывают в разведке.

Также по данным разведки, несмотря на военные учения в Беларуси, формирование демонстрирует ограниченную боеспособность, в частности, речь идет о 3-м армейском корпусе.

"Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в основном связаны с тактически ложными лобовыми атаками, подобными другим недавним неудачным российским бронетанковым атакам, например, вокруг города Угледар", — добавляют в разведке.

Между тем, в Институте изучения войны (ISW) считают, что военное руководство Российской Федерации, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки Донецкой области "вагнеровцев" с опытом. Так, оккупанты пытаются поддержать истощенные и менее качественные силы "ДНР".