Россия терпит пытки и казни украинских пленных — ISW

Обмен пленных в октябре 2025 года / © Владимир Зеленский

Правозащитные организации констатируют, что в России распространено систематическое издевательство над украинскими военнопленными, находящимися в российских тюрьмах. Их подвергают физическим и психологическим пыткам годами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Независимые отчеты подтверждают, что российские силы и власть продолжают систематически издеваться над находящимися в российском неволе украинскими военнопленными, нарушая международное право», — отметили эксперты.

В частности, в отчете Human Rights Watch, опубликованном 11 декабря 2025 года, подробно описано систематическое физическое и психологическое издевательство и пытки Россией украинских военнопленных.

В отчете приведено интервью с шестью военнослужащими, попавшими в российский плен в 2022-м и находившимися в российских тюрьмах от двух до трех лет. Все они свидетельствовали, что россияне применяли насилие в отношении военнопленных на всех этапах — от содержания под стражей на передовой до более постоянных пунктов содержания в России и оккупированной части Украины.

Все шестеро военнопленных рассказали, как Россия часто перемещала личный состав между постоянными пунктами содержания под стражей, и что охранники избивали военнопленных по их прибытии в новый пункт.

По данным Human Rights Watch, наибольшую жестокость российские оккупанты и власти РФ проявляли в отношении украинцев, которые вступили в Вооруженные силы Украины до 2022 года, имели высокие звания или служили на особо важных должностях, а также младших сержантов.

«Human Rights Watch сообщила, что Россия стремится сломить личность и достоинство украинских военнопленных», — говорится в материале ISW.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 22 сентября 2025 года оценила, что российские войска захватили в плен по меньшей мере 13 500 украинских солдат в период с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года, и что по состоянию на сентябрь 2025 года от 6000 до 10 000.

Напомним, ранее представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявлял, что Россия создала целую систему пыток военнопленных, которой обучают соответствующих «специалистов». В то же время, структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, в России фактически не работают.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о возобновлении процесса обмена пленными, в результате чего будут возвращены из российского плена 1200 украинцев. Возвращение пленных украинцев домой ожидалось еще до Рождества.

Впоследствии представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов воздержался от объявления конкретных дат возможного обмена, чтобы не повредить процессу, однако дал оптимистический прогноз.