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Россия терпит сокрушительные потери: количество ликвидированных окупантов приближается к полумиллиону

Россия терпит сокрушительные потери: количество ликвидированных окупантов приближается к полумиллиону

Российский танк / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россия потеряла уже более 455 тысяч своих военных и почти 7,2 тысяч танков.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 455 340 своих военных. За последние сутки, 15 апреля, ВСУ ликвидировали 920 врагов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 455340 (+920) человек,
  • танков ‒ 7189 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13809 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 11609 (+16) ед,
  • РСЗО – 1046 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 759 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9277 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 2092 (+0),
  • корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15563 (+53) ед,
  • специальная техника ‒ 1908 (+0)

Данные уточняются.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оперативная обстановка на фронте остается сложной. За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения с оккупантами. Защитники нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава.

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