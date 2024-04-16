Россия терпит сокрушительные потери: количество ликвидированных окупантов приближается к полумиллиону

Россия потеряла уже более 455 тысяч своих военных и почти 7,2 тысяч танков.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 455 340 своих военных. За последние сутки, 15 апреля, ВСУ ликвидировали 920 врагов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 455340 (+920) человек,
- танков ‒ 7189 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13809 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 11609 (+16) ед,
- РСЗО – 1046 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 759 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9277 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 2092 (+0),
- корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15563 (+53) ед,
- специальная техника ‒ 1908 (+0)
Данные уточняются.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оперативная обстановка на фронте остается сложной. За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения с оккупантами. Защитники нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава.
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