Россия теряет беспилотники: это негативно отразится на ее оперативной эффективности в войне — британская разведка

Россия теряет беспилотники: это негативно отразится на ее оперативной эффективности в войне — британская разведка

Россия пыталась реализовать концепцию "разведывательного удара" в Украине, которую она совершенствовала в Сирии.

Россия, вероятно, испытывает дефицит разведывательных беспилотных летательных аппаратов в войне против Украины, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей из-за санкций.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Россия пыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она совершенствовала в Сирии, которая использует разведывательные БПЛА для определения целей, которые будут поражены боевыми самолетами или артиллерией", — говорится в сообщении.

В Минобороны также отмечают, что в русско-украинской войне беспилотные летательные аппараты играют решающую роль для обеих сторон. Хотя они оказались уязвимы как к ущербу, так и к электронным помехам.

Российская авиация с экипажем в большинстве своем продолжает избегать вылетов над территорией Украины, вероятно, из-за угрозы со стороны невредимых украинских ЗРК.

"Если Россия будет продолжать терять БПЛА нынешними темпами, возможности российских сил разведки и наблюдения еще больше ухудшатся, что окажет негативное влияние на оперативную эффективность", — говорится в сообщении.

Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 21 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/bW5sc8zQbE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 21 мая 2022

Напомним, оккупанты готовятся к контрнаступлению украинских военных на юге Украины.

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