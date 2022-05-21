Россия теряет беспилотники: это негативно отразится на ее оперативной эффективности в войне — британская разведка

Россия пыталась реализовать концепцию "разведывательного удара" в Украине, которую она совершенствовала в Сирии.
Россия, вероятно, испытывает дефицит разведывательных беспилотных летательных аппаратов в войне против Украины, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей из-за санкций.
Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Россия пыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она совершенствовала в Сирии, которая использует разведывательные БПЛА для определения целей, которые будут поражены боевыми самолетами или артиллерией", — говорится в сообщении.
В Минобороны также отмечают, что в русско-украинской войне беспилотные летательные аппараты играют решающую роль для обеих сторон. Хотя они оказались уязвимы как к ущербу, так и к электронным помехам.
Российская авиация с экипажем в большинстве своем продолжает избегать вылетов над территорией Украины, вероятно, из-за угрозы со стороны невредимых украинских ЗРК.
"Если Россия будет продолжать терять БПЛА нынешними темпами, возможности российских сил разведки и наблюдения еще больше ухудшатся, что окажет негативное влияние на оперативную эффективность", — говорится в сообщении.
Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 21 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 21 мая 2022
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Напомним, оккупанты готовятся к контрнаступлению украинских военных на юге Украины.
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