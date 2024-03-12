Россия теряет Крым: эксперт объяснил, почему Черноморский флот РФ "переезжает" на Кубань

Военный эксперт объяснил, почему Россия вынуждена перемещать силы своего Черноморского флота из захваченного Крыма в Новороссийск на Кубани.

Российское военное руководство вынуждено эвакуировать ремонтные и логистические мощности Черноморского флота РФ из оккупированного Крыма в Новороссийск на Кубани.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Денис Попович.

"Быть в Крыму стало слишком опасно для них (россиян – ред.). В западной части Черного моря так же сложно и слишком опасно. Морские дроны топят корабли. Последний пример это катер "Сергей Котов". До этого был большой десантный корабль "Цезарь" Кунников". Соответственно, мы видим, что россияне постепенно переносят мощности Черноморского флота из Крыма в Новороссийск", – сказал эксперт.

Попович отмечает, что таким образом, Украина постепенно достигает паритета на Черном море.

"Можно даже сказать, что постепенно выигрываем битву на Черном море, выигрываем ее асимметричными средствами", — подчеркивает он.

По словам эксперта, в Новороссийске Черноморский флот РФ способен базироваться. Хотя Новороссийская морская база – "это не крымские объекты".

"Там гораздо меньше возможностей. В частности, там гораздо меньше возможностей для базирования российских ракетоносцев. Такие возможности есть в Севастополе. И этим объясняется тот факт, что очень редко они стали запускать "Калибры". Значительно реже, чем это было на первых этапах широкомасштабного вторжения. Поэтому они пытаются максимально нарастить возможности Новороссийска. Ремонтные и логистические возможности. Насколько им это удастся — это вопрос. Но сейчас у них ракетоносцы целы. Они имеют возможности пускать ракеты и очевидно имеют возможности по перезарядке. Ограниченые возможности, но все же. И рано говорить, что Черноморский флот удастся забить куда-нибудь, как говорят в России "за Можайск", — заметил эксперт.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что боевые миссии ГУР в Черном море и Крыму – это подготовительные меры по серьезной операции на оккупированном полуострове. По его словам, бойцы ГУР уже долгое время тренируются и отрабатывают на практике будущее освобождение оккупированного полуострова, в частности, на его территории. Большинство из этих операций – тайные и никогда не станут публичными, но Буданов все-таки приоткрыл занавес и рассказал некоторые детали.

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