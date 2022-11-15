Россия теряет на Донетчине до батальона каждый день – в ВСУ рассказали детали

Украинские военные отражают штурмовые действия армии РФ всеми видами вооружений.
На Донетчине под Бахмутом и Авдеевкой российские захватчики понесут серьезные потери в ежедневных попытках штурма обороны Вооруженных сил Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Вооруженные силы Украины наносят огненное поражение всем видам вооружений, а россияне терпят большие потери", — отметил он.
Черевый также добавил, что россиянам перебросить войска из Херсона будет не так просто.
"Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже терпят критические потери, враг может терять до батальона ежедневно", — заявил спикер.
Ситуация в Донецкой области
На Донетчине Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых горячих, где ведутся боевые действия.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Россия на востоке Украины сконцентрировала около 130 тыс. своих солдат и офицеров.
В Генштабе отмечают, что россияне пытаются захватить Соледар, чтобы продвинуться к Временному Яру.
Военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов рассказал, что последние несколько суток Вооруженные силы Украины имеют существенный прогресс у Бахмута на Донетчине – прорвали линию обороны и значительно продвинулись вглубь – где-то на 2 км, где-то на 5 км.
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