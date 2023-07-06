Россия теряет преимущество в тяжелом оружии на фронте в Украине — Bloomberg

Танковый парк Украины вырос с начала вторжения в прошлом году, в то время как российский сократился вдвое.

Россия начинает терять преимущество в тяжелой технике в поле боя.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что, учитывая подсчеты утраченной или захваченной российской техники, которые на основе открытых источников осуществила разведывательная группа Oryx, танковый парк Украины вырос с начала вторжения прошлого года, тогда как российский сократился вдвое. В то же время многие считают такую оценку консервативной.

Сократился разрыв и по артиллерии и реактивным системам залпового огня, хотя и с гораздо меньшим отрывом.

Данные о танках, в частности, совпадают с парламентскими показаниями, данными во вторник начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, пишут журналисты.

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 миллион снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год", — заявил Радакин комитет по обороне законодательного собрания.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты могут принять решение о поставках кассетных боеприпасов Украине в течение текущей недели. Об этом сообщил американский телеканал CBS News.

Источники, не разглашенные телеканалом, упоминают о возможном одобрении давнего запроса Украины на поставку кассетных боеприпасов со стороны администрации США. По данным издания, это поможет Вооруженным силам Украины в решении проблемы "высокого спроса на боеприпасы" в условиях контрнаступления.

Напомним, что 30 июня в Пентагоне не подтвердили планы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

По данным Генштаба, общие боевые потери России к утру 6 июля составляют уже 232 300 оккупантов.

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