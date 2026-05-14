Россия теряет преимущество в войне: CNN заявил об изменении ситуации на фронте

война / © Associated Press

После более чем четырех лет полномасштабной войны Украина впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу. Украинские военные и западные аналитики заявляют, что Россия постепенно теряет преимущество, а ключевую роль в этом играют дроны и удары по логистике окупантов.

Об этом говорится в материале CNN.

Украина впервые оттеснила россиян

По данным американского Института изучения войны (ISW), в прошлом месяце Украина освободила больше территорий, чем Россия смогла захватить. Это произошло впервые с момента украинской операции в Курской области РФ в августе 2024 года.

Несмотря на то, что Россия все еще контролирует почти 20% территории Украины, аналитики считают, что у Киева сейчас есть тактическое преимущество.

Офицер украинского подразделения беспилотных систем Lazar’s Group Кирилл Бондаренко заявил CNN, что российские войска ощутимо истощены.

«Мы видим и чувствуем, как меняется настроение российских военных на передовой. Они истощены. Нам удалось переломить ход событий», — сказал он.

Украинские дроны бьют по логистике РФ

В CNN отмечают, что главной причиной перемен на фронте стало преимущество Украины в сфере беспилотников.

Если раньше основной упор делался на ударах по передовой и атакам вглубь России, то теперь украинские силы активно уничтожают логистические маршруты оккупантов средней дальности.

Аналитики ISW считают, что это существенно усложняет снабжение российской армии.

«Если российская логистика постоянно находится под угрозой ударов дронов, это серьезно замедляет и дезорганизует их систему обеспечения», — пояснила представительница ISW Кристина Гарвард.

Президент Владимир Зеленский ранее также заявлял, что удары по российским складам, штабам и системам ПВО являются одним из главных приоритетов Украины.

Российские войска застряли под Покровском

По словам украинских военных, фронт настолько насыщен дронами, что российским силам стало труднее продвигаться вперед.

Особенно это заметно в Покровском направлении. После длительных попыток российские войска смогли зайти в Покровск еще в декабре 2025 года, однако в дальнейшем продвинуться не смогли.

Украинские военные утверждают, что россияне часто только создают иллюзию контроля над отдельными позициями.

«Россияне постоянно отчитываются командованию, что захватили определенные села, но на самом деле их там нет. Мы постоянно выбиваем их оттуда», — заявил Бондаренко.

Потери России растут

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что только в марте и апреле украинские силы ликвидировали около 35 тысяч российских военных.

Западные чиновники оценивают ежемесячные потери РФ в 30-35 тысяч человек.

В то же время, российские оппозиционные медиа Mediazona и Meduza сообщили, что за четыре года полномасштабной войны могли погибнуть до 352 тысяч российских военных.

Война становится все менее популярной в РФ

По оценкам аналитиков, россияне все больше ощущают последствия войны. Экономика страны находится под давлением, а регулярные удары украинских дронов по нефтяным объектам и военной инфраструктуре вызывают беспокойство среди населения.

Кроме того, в России усиливается недовольство из-за перебоев с интернетом и блокирования популярных сервисов, в частности, активно используемого военными Telegram.

Украина все еще остается осторожной

Несмотря на улучшение ситуации на фронте, украинские военные не говорят о переломе в войне.

В материале CNN отмечается, что весенняя зелень может усложнить работу украинских операторов дронов и дать больше возможностей российским диверсионным группам.

В то же время даже при таких условиях журналисты делают вывод, что хотя сейчас Украина, возможно, еще не побеждает, но Россия начинает проигрывать значительно больше.

