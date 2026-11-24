Армия РФ / © Associated Press

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Новые подсчеты свидетельствуют, что за время полномасштабной войны против Украины Россия могла потерять более 700 тысяч военнослужащих. Эта цифра существенно превышает предварительные оценки.

Об этом сообщает The New York Times.

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По информации издания, оценку получили российские оппозиционные медиа Meduza и Mediazona. Журналисты исследовали базу данных Росстата, похищенную хакерами. В нем было зафиксировано 490 тысяч смертей российских военных.

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Однако эти сведения обновлялись с многомесячным опозданием и не охватывали потери за 2025 и 2026 годы. Чтобы получить более актуальную картину, журналисты самостоятельно дополнили данные, применив научные методы прогнозирования.

В то же время российские власти продолжают скрывать реальные масштабы потерь посредством цензуры, пропаганды и репрессий. Это позволяет Кремлю не раскрывать обществу цену войны и в дальнейшем привлекать людей в армию.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман обратил внимание, что российская армия уже теряет больше военных, чем получает из-за набора новобранцев. Несмотря на это, власти России продолжают искать людей для пополнения войска.

По оценке эксперта, нынешние темпы вербовки пока позволяют Москве компенсировать потери и продолжать боевые действия. Однако они не обеспечивают русской армии улучшение ситуации на фронте.

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Кофман прогнозирует постепенное снижение эффективности такого пополнения: новые военнослужащие будут все меньше влиять на способность армии добиваться результатов. Он также предостерег, что со временем у Кремля может возникнуть дефицит личного состава для штурмовых операций.

«В конечном счете Кремль может остаться без достаточного количества штурмовой пехоты», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что российские власти ужесточают меры по сокрытию потерь в войне против Украины — закрывают базы данных, ограничивают доступ к документам и преследуют людей, собирающих сведения о погибших военнослужащих.

Мы ранее информировали, что Россия зарегистрировала гибель 11 335 иностранцев, участвовавших в войне против Украины.

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