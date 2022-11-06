Россия теряет статус экспортера оружия из-за войны против Украины – NYT

Россия начала терять клиентов, покупающих у нее оружие, еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Продажа оружия была важной частью внешней политики России, но она начала падать еще до ее вторжения в Украину, а война, вероятно, только ускорит эту тенденцию.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков.

Как отмечают аналитики, действия России на поле боя подорвали ее репутацию военного государства. А финансовый и экспортный контроль со стороны правительств США и Европы значительно усложнит для Кремля попытки представить себя как надежного долгосрочного поставщика оружия в будущем.

"Я не думаю, что Россия сможет оправиться от этого как крупный экспортер оружия. Ненадолго, если вообще когда-нибудь [сможет]", – сказал Ян Стори, политолог из Института исследований Юго-Восточной Азии в Сингапуре.

Сейчас Россия по-прежнему является вторым по величине экспортером вооружений в мире после США. Больше ПВО и боевые самолеты покупают Индия, Китай и Египет. В последние годы эти продажи значительно выросли, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Однако с 2017 по 2021 год, согласно данным SIPRI, доля России на мировом рынке экспорта оружия сократилась на 5% – до 19% по сравнению с предыдущим четырехлетним периодом. Ее экспорт также упал примерно на четверть, главным образом из-за падения спроса со стороны Индии и Вьетнама.

Аналитики отмечают, что по мере того, как идет война в Украине и усиливаются санкции против России, растут сомнения в качестве российского оружия, а также способности Москвы производить современное оружие и оказывать долгосрочную поддержку покупающим его клиентам.

"У России просто нет технологической базы или экономики, чтобы поддерживать разработку многих видов нового оружия и компонентов", — сказал старший исследователь оружия в SIPRI Симон Веземан.

Аналитики говорят, что Юго-Восточная Азия, где Россия традиционно является главным поставщиком оружия, является примером упадка перспектив Кремля как экспортера оружия.

Согласно данным SIPRI, с 2017 по 2021 год Южная Корея обогнала Россию как крупнейшего поставщика оружия в регионе, обеспечивая 18% импорта оружия. Ни один другой экспортер не составил более 14%. Клиентами Южной Кореи стали Филиппины, Таиланд, Индонезия и другие.

Также сообщается, что в прошлом году Индонезия отменила заказ на 11 российских истребителей, купив самолеты в США и Франции.

Для многих стран Юго-Восточной Азии Соединенные Штаты становятся все более привлекательным поставщиком оружия, поскольку они связывают покупку оружия с военной или дипломатической поддержкой против Китая, сказал Веземан. Несколько европейских поставщиков оружия были готовы помочь странам региона развивать свою оружейную промышленность и возможности, в некоторых случаях путем передачи технологий, добавил он.

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Еще одна причина избегать покупки российского оружия – это продемонстрировать нейтральную позицию по вторжению в Украину.

"Несмотря на вероятные агрессивные попытки России продать свой экспорт оружия в Юго-Восточную Азию, они найдут меньше клиентов", – сказал Джон Парачини, старший исследователь обороны корпорации RAND.

Аналитики считают, что исключением может стать Мьянма, власть которой скована санкциями США, ограничивающими закупки оружия. Однако эксперты сомневаются в том, будут ли у Кремля материалы для производства оружия на экспорт.

Еще одним возможным клиентом называют Вьетнам, чей военный арсенал десятилетиями строился на советском и русском оружии. Изменение поставщика может привести к проблемам совместимости вооружения. Впрочем, еще до полномасштабной войны в Украине Вьетнам пытался диверсифицировать свой арсенал, производя собственные орудия и бронетранспортеры и закупая небольшое количество оружия в Индии и Израиле. Теперь этот процесс, вероятно, ускорится, отметил Нгуен-то-Фуонг, исследователь вьетнамских Вооруженных сил из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Потери техники россиянами на войне

Российская оборонная промышленность не может производить достаточное количество оружия, а также заменять то, которое было уничтожено во время боевых действий из-за санкций, ограничивающих доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам.

По данным СМИ, Россия может покупать через третьи страны холодильники и стиральные машины ради чипов к военной технике.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что Россия все еще может производить новую технику, однако уже в значительно меньшем количестве и не модернизированного образца.

Военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что российская армия в ближайшие полгода столкнется с полным отсутствием тяжелой техники.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что сейчас Россия испытывает дефицит артиллерии.

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