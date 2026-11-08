Россия теряет целый полк за сутки: ВСУ установили новый рекорд ликвидированных оккупантов

ВСУ установили новый рекорд ликвидированных оккупантов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Конец октября и начало ноября 2026 ознаменовались для российских военных аномально высокими потерями на войне в Украине. Силы обороны продолжают устанавливать рекорды количества ликвидированных захватчиков в сутки.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Рекордная неделя для Сил обороны: оккупанты теряют более двух тысяч военных каждый день

Начало ноября ознаменовалось беспрецедентными потерями в рядах армии РФ. Как пишут в Генштабе, речь идет о полке за сутки.

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Первая неделя ноября оказалась самой успешной для украинских военных за все время полномасштабной войны по количеству ликвидированных россиян.

В период с 1 по 7 ноября российские захватчики потеряли 16 130 бойцов, что стало новым абсолютным максимумом от начала вторжения.

«Фактически, ежедневно Силы обороны Украины обезвреживают личный состав, из которого можно сформировать среднестатистический российский мотострелковый полк», — пишут в ведомстве.

Статистика показывает, что в среднем ВСУ ликвидируют более 2300 российских военных за сутки. А это около сотни ликвидированных и раненых оккупантов в час.

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Впрочем, российское командование не спешит менять людоедскую тактику и продолжает отправлять людей на убой, отметили в Генштабе.

Война в Украине: последние новости

Напомним, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать российское наступление и срывать планы врага на разных участках фронта, в частности на Сумском, Лиманском, Славянском, Добропольском и Запорожском направлениях, где оккупанты терпят неудачи из-за эффективных контратак ВСУ.

По данным Генштаба и ISW, самая высокая концентрация вражеских усилий была зафиксирована на Константиновско-Дружковском и Покровском направлениях, где захватчики совершали десятки штурмов в сутки, но украинские защитники успешно останавливают атаки.

В то же время враг продолжает массированно обстреливать прифронтовые регионы и атаковать гражданскую инфраструктуру управляемыми авиабомбами, дронами-камикадзе и артиллерией.

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