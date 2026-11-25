Потери РФ / © Associated Press

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Российская армия потеряла более 20 тысяч человек в боях за десять небольших украинских населенных пунктов, где до полномасштабного вторжения в общей сложности проживали около 12 тысяч человек. В семи селах количество зафиксированных российских смертей превысило численность довоенного населения.

Об этом говорится в расследовании BBC, журналисты которой изучили данные о погибших россиянах во время боев за украинские села и сравнили их с довоенным количеством местных жителей.

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Сколько россиян погибли за небольшие украинские села

Наибольшее количество смертей в пересчете на одного довоенного жителя пришлось на Андреевку вблизи Бахмута. До полномасштабной войны там проживало только 74 человека, тогда как в документах Росстата зафиксировано 1122 смерти российских мужчин. Это более 15 погибших на одного жителя.

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За соседнюю Клищиевку, где до войны проживали 512 человек, Россия, по подсчетам журналистов, потеряла 4071 человека — почти в восемь раз больше, чем население села. Это самый большой показатель среди всех десяти исследованных населенных пунктов.

При этом значительная часть потерь пришлась на период после того, как российское Минобороны уже объявило о захвате соответствующих территорий.

В частности, об оккупации Клищиевки Москва заявила еще в мае 2024 года, однако в течение 2025 там зафиксировали еще 1165 смертей российских мужчин.

Не менее показательна оказалась ситуация в Тернах близ Лимана. До войны там проживало 764 человека. Росстат зафиксировал 3397 российских смертей, из которых 2372 пришлись на 2024 год.

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Где потери РФ превысили количество местного населения

Журналисты BBC установили, что в семи из десяти проанализированных населенных пунктов российских смертей оказалось больше, чем было до войны.

В частности, такие цифры приводят в расследовании:

Андреевка, Донетчина: 74 жителя - 1122 смерти.

Клищиевка, Донетчина: 512 жителей - 4071 смерть.

Терны, Донетчина: 764 жителя - 3397 смертей.

Роботино, Запорожье: 480 жителей - 1650 смертей.

Белогоровка, Луганщина: 945 жителей - 2525 смертей.

Крынки, Херсонщина: 991 житель - 2253 смерти.

Вербовое, Запорожье: 1246 жителей - 1820 смертей.

Отдельно журналисты исследовали бои за Юнаковку в Сумской области, Ольшану на Харьковщине и Очеретино в Донецкой области.

В Юнаковке, где до вторжения проживал 1741 человек, в документах зафиксировано 1099 российских смертей.

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При этом в сентябре 2025 года Минобороны РФ отчиталось о захвате села. Однако в ноябре 2026 года российский военный блогер Анатолий Радов признал, что населенный пункт полностью контролируют украинские военные.

По его словам, из-за того, что российское командование считало Юнаковку захваченной, военные РФ действовали там без поддержки артиллерии и авиации.

В Ольшане исследователи насчитали 790 смертей за довоенное население около 1500 человек, а в Очеретино - 1790 смертей за примерно 3500 жителей.

Россия неоднократно объявляла о захвате одних и тех же территорий

Особое внимание журналисты обратили на Белогоровку в Луганской области.

Еще в мае 2022 года российские войска понесли там тяжелые потери при попытках переправиться через Северский Донец. Впоследствии Москва неоднократно сообщала о захвате поселка, хотя бои за него продолжались.

По данным BBC, более 40% из 2525 зафиксированных российских смертей в Белогоровке пришлись на 2025 год, когда российское командование уже отчитывалось о контроле над населенным пунктом.

В то же время, в этом подсчете нет погибших за 2022 год, поскольку учет смертей на оккупированных территориях тогда еще не был должным образом налажен.

Откуда BBC получила информацию о потерях РФ

Основой расследования стал массив из более чем 11 миллионов записей российских органов регистрации актов гражданского состояния о смерти за период с 2021 года по сентябрь 2026-го.

Данные журналистам передали белорусскую хакерскую группировку "Киберпартизаны BY" и украинская группа Silent Crow после заявленного взлома Росстата.

Российское ведомство подтвердило факт кибератаки, однако отрицало утечку информации. В то же время редакции, получившие документы, проверили их по официальной статистике и реестру наследственных дел и пришли к выводу, что данные подлинные.

Для анализа BBC отобрала записи о смерти мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, где место смерти точно совпадало с названием украинского населенного пункта и соответствующей административной единицы.

В девяти из десяти населенных пунктов от 89 до 99% отобранных записей содержали код «военные операции». Для Роботиного журналисты применили более широкий набор признаков, связанных с боевыми действиями, которые присутствовали в 98% записей.

При этом исследователи отмечают: приведенные цифры являются минимальной оценкой, поскольку в подсчет не попали документы с ошибками в названиях, другими вариантами написания или без точно указанного места смерти.

Министерство обороны России полных данных о потерях своей армии не раскрывает.

Таким образом, реальное количество погибших российских военных в боях за эти населенные пункты может быть больше, чем установили журналисты.

Потери России в войне против Украины: новые данные и попытки Кремля скрыть погибших

Напомним, по данным The New York Times, потери российской армии за время полномасштабного вторжения могли превысить 700 тысяч военнослужащих. Журналисты Meduza и Mediazona проанализировали похищенную базу Росстата, в которой содержались сведения о 490 тысячах смертей российских военных, и дополнили их статистическими оценками.

Военный аналитик Майкл Кофман предупреждает, что России все сложнее компенсировать потери новобранцами. Хотя нынешние темпы набора еще не позволяют продолжать боевые действия, такое пополнение не обеспечивает существенного усиления армии. По мнению эксперта, впоследствии Кремль может столкнуться с нехваткой штурмовой пехоты.

В то же время, как сообщает Politico, российские власти все жестче скрывают масштабы потерь. ФСБ патрулирует кладбища, доступ к статистике ограничивают, а людей, собирающих информацию о погибших, преследуют. В частности, в Ярославле мужчину приговорили к 14 годам колонии по делу, связанному с фотографированием могил военных.

Последние официальные данные о количестве погибших Москва обнародовала еще в сентябре 2022 года. Тогда Минобороны РФ заявило о 5937 смертях. С тех пор Кремль фактически засекретил информацию о своих военных потерях.

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