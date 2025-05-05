Россия тестирует новый дрон с ИИ, который не боится РЭБ: эксперт предупреждает об угрозе

Россия тестирует новый дрон по ИИ. / © Фото из открытых источников

Реклама

Российские войска все чаще используют на фронте новый ударный БПЛА неизвестного типа, оснащенный искусственным интеллектом, не зависящий от сигналов GPS и способный обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил эксперт по связи армии Украины Сергей Флеш.

Россия тестирует новый дрон по ИИ. / © Фото из открытых источников

По его словам, впервые этот беспилотник был зафиксирован в Сумах в феврале 2025 года. В настоящее время его использование фиксируется и на востоке страны. Дрон собран полностью из импортных комплектующих, обладает аккумулятором емкостью 34 Ач и может доставлять боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 км.

Реклама

Флеш отмечает, что, несмотря на невзрачный внешний вид, дрон имеет сложную и инновационную "начинку":

связь через LTE-сети;

инерциальная и спутниковая навигация;

камера 14 Мп и видеомодуль JETSON;

лазерный дальномер для ориентации по карте высот;

свыше 100 ГБ бортовой информации на высокоскоростном диске;

мощные бортовые вычисления

Россия тестирует новый дрон по ИИ. / © Фото из открытых источников

"Фиксовали полеты группами от 2 до 6 бортов - это может свидетельствовать об интегрированном роевом решении на борту", - отметил эксперт.

Особую угрозу представляет автономность дрона: его нельзя заглушить обычными средствами РЭБ, а искусственный интеллект позволяет распознавать работу ПВО и зенитных дронов и уклоняться от них.

Пока использование новых БПЛА не является массовым, но их фиксируют все чаще.

"Противник, очевидно, отрабатывает варианты боевого применения. Я бы хотел попросить наших конструкторов обратить внимание на это уже существующее решение", - подчеркнул Флеш.

Ранее сообщалось, что российские кафиры начали применять дроны-камикадзе "Шахеды" не только для атак, но и для ведения разведки и корректировки ударов.