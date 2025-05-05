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Россия тестирует новый дрон с ИИ, который не боится РЭБ: эксперт предупреждает об угрозе
На фронте фиксируют новый русский дрон, который управляется искусственным интеллектом, не зависит от GPS и обходит РЭБ.
Российские войска все чаще используют на фронте новый ударный БПЛА неизвестного типа, оснащенный искусственным интеллектом, не зависящий от сигналов GPS и способный обходить средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщил эксперт по связи армии Украины Сергей Флеш.
По его словам, впервые этот беспилотник был зафиксирован в Сумах в феврале 2025 года. В настоящее время его использование фиксируется и на востоке страны. Дрон собран полностью из импортных комплектующих, обладает аккумулятором емкостью 34 Ач и может доставлять боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 км.
Флеш отмечает, что, несмотря на невзрачный внешний вид, дрон имеет сложную и инновационную "начинку":
связь через LTE-сети;
инерциальная и спутниковая навигация;
камера 14 Мп и видеомодуль JETSON;
лазерный дальномер для ориентации по карте высот;
свыше 100 ГБ бортовой информации на высокоскоростном диске;
мощные бортовые вычисления
"Фиксовали полеты группами от 2 до 6 бортов - это может свидетельствовать об интегрированном роевом решении на борту", - отметил эксперт.
Особую угрозу представляет автономность дрона: его нельзя заглушить обычными средствами РЭБ, а искусственный интеллект позволяет распознавать работу ПВО и зенитных дронов и уклоняться от них.
Пока использование новых БПЛА не является массовым, но их фиксируют все чаще.
"Противник, очевидно, отрабатывает варианты боевого применения. Я бы хотел попросить наших конструкторов обратить внимание на это уже существующее решение", - подчеркнул Флеш.
Ранее сообщалось, что российские кафиры начали применять дроны-камикадзе "Шахеды" не только для атак, но и для ведения разведки и корректировки ударов.