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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия тестирует новый дрон с ИИ, который не боится РЭБ: эксперт предупреждает об угрозе

На фронте фиксируют новый русский дрон, который управляется искусственным интеллектом, не зависит от GPS и обходит РЭБ.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Россия тестирует новый дрон по ИИ

Россия тестирует новый дрон по ИИ. / © Фото из открытых источников

Российские войска все чаще используют на фронте новый ударный БПЛА неизвестного типа, оснащенный искусственным интеллектом, не зависящий от сигналов GPS и способный обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил эксперт по связи армии Украины Сергей Флеш.

Россия тестирует новый дрон по ИИ. / © Фото из открытых источников

Россия тестирует новый дрон по ИИ. / © Фото из открытых источников

По его словам, впервые этот беспилотник был зафиксирован в Сумах в феврале 2025 года. В настоящее время его использование фиксируется и на востоке страны. Дрон собран полностью из импортных комплектующих, обладает аккумулятором емкостью 34 Ач и может доставлять боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 км.

Флеш отмечает, что, несмотря на невзрачный внешний вид, дрон имеет сложную и инновационную "начинку":

  • связь через LTE-сети;

  • инерциальная и спутниковая навигация;

  • камера 14 Мп и видеомодуль JETSON;

  • лазерный дальномер для ориентации по карте высот;

  • свыше 100 ГБ бортовой информации на высокоскоростном диске;

  • мощные бортовые вычисления

Россия тестирует новый дрон по ИИ. / © Фото из открытых источников

Россия тестирует новый дрон по ИИ. / © Фото из открытых источников

"Фиксовали полеты группами от 2 до 6 бортов - это может свидетельствовать об интегрированном роевом решении на борту", - отметил эксперт.

Особую угрозу представляет автономность дрона: его нельзя заглушить обычными средствами РЭБ, а искусственный интеллект позволяет распознавать работу ПВО и зенитных дронов и уклоняться от них.

Пока использование новых БПЛА не является массовым, но их фиксируют все чаще.

"Противник, очевидно, отрабатывает варианты боевого применения. Я бы хотел попросить наших конструкторов обратить внимание на это уже существующее решение", - подчеркнул Флеш.

Ранее сообщалось, что российские кафиры начали применять дроны-камикадзе "Шахеды" не только для атак, но и для ведения разведки и корректировки ударов.

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