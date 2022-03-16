Россия – токсичный партнер, ответственный за массовые военные преступления – Кулеба

Чем раньше мир разорвет все связи с Россией, тем лучше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня Россия остается токсичным партнером, ответственным за массовые военные преступления в Украине.

Об этом он 16 марта написал у себя в Twitter.

"Депутинизация означает избавление от российского влияния во всех сферах. Политика, международные отношения, экономика, энергетика, бизнес, искусство, исследования и т.д." — пояснил Кулеба.

Он добавил, что чем раньше мир разорвет все связи, тем лучше.

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