Россия тормозит возвращение из плена "азовцев" — Координационный штаб

Российская Федерация намеренно тормозит процесс возвращения из плена в Украину " азовцев ".

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Мы можем хоть ежедневно требовать возвращения, но это ничего не изменит", – заявил во время встречи с семьями военнослужащих представитель Координационного штаба.

Участники подняли вопрос подтверждений плена российской стороной. Представитель "Азова" сообщил, что не все выходили из "Азовстали" под наблюдением международных организаций.

"16 и 17 мая 2022 года защитники эвакуировались без представителей Международного комитета Красного Креста, но на выходе все их фамилии записывали и перечни передали в НГУ. 18-20 мая наблюдатели МККК анкетировали тех, кто покидал укрепление завода", — отметил он.

По словам представителя Координационного штаба, у них есть дополнительная информация от тех, кого удалось освободить из плена.

"Вид учета не имеет значения, потому что Россия не ведет с нами никакой переписки. То есть мы не можем написать в РФ: а ну подтвердите нам немедленно того и того. Враг не реагирует даже на запросы международных организаций", — резюмировал он.

Напомним, 10 апреля состоялся очередной обширный обмен пленными между РФ и Украиной. Среди украинских защитников – военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них также есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.

Украинская сторона репатриировала на территорию России еще пятерых тяжелораненых пленных кафиров, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Читайте также: