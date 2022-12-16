Россия тратит на удары по Украине больше ракет, чем может пополнить – ВВС

Оккупантам фактически с конвейера поступают ракеты "Калибр", Х-101 и "Искандер".

На ракетные удары по Украине Россия тратит больше запасов, чем может пополнить, а некоторые ракеты идут фактически с конвейера.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телеканала "Киев".

По данным Игната, украинские военные еще летом начали фиксировать такие российские ракеты, поступающие оккупантам с конвейера.

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"На российских ракетах есть дата маркировки. Некоторые типы ракет идут фактически с конвейера. Например, выпущены летом, осенью. Это "Калибр" и Х-101. Возможно, "Искандер", — рассказал представитель Воздушных сил.

"Они тратят больше запасов, чем пополняет производство", – подчеркнул он.

По оценкам Игната, можно добиться еще большего ракетного дефицита в РФ, если ввести против нее более жесткие санкции, контролируемые международным сообществом.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан 12 декабря сообщил, что у России остался запас ракет на 5-7 запусков. Страна-агрессор использует запас ракет, изготовленный за несколько десятков лет.

По данным генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, в России на сегодняшний день очень критическая ситуация с обеспечением войска техникой и боеприпасами, ведь там не готовились к длительной войне. В частности, в РФ не рассчитывали, что нужно запускать заводы и рассматривать возможность расконсервации техники.

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