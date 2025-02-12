Были выстрелы: Зеленский рассказал о покушении и погибших в ОП

Россия еще в начале полномасштабного вторжения выдвинула Украине жесткий ультиматум, предполагавший ликвидацию армии, назначение пророссийских властей, отказ от территорий и изменения относительно государственного языка. Однако украинские власти отказались от этих условий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

По его словам, когда российские войска стояли под Киевом, оккупанты пытались навязать еще более радикальные требования, чем были в Минских соглашениях.

“Я сказал – этого просто не может быть. Это полное предательство, нарушение прав украинцев и нашей Конституции. Мы не пойдем на ультиматумы Путина”, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, на него оказывали мощное давление, а многие мировые лидеры и представители власти убеждали, что он должен покинуть страну.

“Мне все говорили: завтра нас оккупируют, нужно бежать. Отправляли сюда посланцев даже среди депутатского корпуса. Многие лидеры звонили по телефону и говорили, что я должен уезжать. Это было не так, что один звонок – и я просто отказался. Давление было с разных сторон”, – рассказал Зеленский.

Он добавляет, что, кроме ультиматумов, была реальная угроза для его жизни – вражеские диверсионные группы пытались ликвидировать руководство страны.

"Были люди, которые хотели убить. Раздавались выстрелы. Погибли некоторые люди внутри нашего офиса. Другие – защищали его. Была высадка десанта. Все это происходило параллельно с ультиматумами, которые выдвигали россияне”, – отметил президент.

Впоследствии, когда украинские силы начали освобождать территории, Россия снова инициировала переговоры – сначала в Беларуси, а затем в Турции. Однако требования Кремля не изменились, и Украина в очередной раз отказалась принимать эти ультиматумы.

"Они пришли, но мы не пойдем на их условия", — подытожил президент.

Напомним, Зеленский считает – то, что Путин не смог захватить Украину, означает, что он уже проиграл в войне.

Читайте также: