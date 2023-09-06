Россия три часа терроризировала Одесщину беспилотниками: один человек погиб, есть разрушения

В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары.

В результате атаки вражеских БПЛА в Одесской области погиб один человек, а также зафиксированы разрушения объектов.

Также читайте В Одесской области раздавались взрывы во время воздушной тревоги

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он сообщил, что российские террористы атаковали область в течение трех часов.

"В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия", – сообщает глава ОВА Кипер.

Кроме того, он сообщил о гибели одного человека.

"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", — сообщил Кипер.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 сентября российские захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры покрыли огнем Ивановку в Херсонской области. Ранения получили два человека.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.