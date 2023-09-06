Россия три часа терроризировала Одесщину беспилотниками: один человек погиб, есть разрушения

В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары.
В результате атаки вражеских БПЛА в Одесской области погиб один человек, а также зафиксированы разрушения объектов.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Он сообщил, что российские террористы атаковали область в течение трех часов.
"В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия", – сообщает глава ОВА Кипер.
Кроме того, он сообщил о гибели одного человека.
"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", — сообщил Кипер.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 сентября российские захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры покрыли огнем Ивановку в Херсонской области. Ранения получили два человека.
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