"Россия, у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию": Минобороны Украины дало шанс РФ

Минобороны Украины обратилось к России в День Независимости. В оборонном ведомстве отметили, что у РФ еще есть возможность подписать свою капитуляцию и уйти с украинской земли.

В противном случае – уничтожение на территории Украины.

Об этом Минобороны сообщило в Сети.

"Россия, сегодня – как и полгода назад – у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, пока мы не уничтожили тебя на нашей земле. Не упускай свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так", – говорится в заявлении.

Напомним, издание The Washington Post 24 августа сообщило, что 26 февраля Россия через Беларусь передала послание главе Минобороны Украины Алексею Резникову — "если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится". Министр ответил, что готов принять капитуляцию со стороны РФ.

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