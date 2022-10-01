Россия убила 10 детей: ужасные детали расстрела гражданской колонны на Харьковщине и жуткие фото с места теракта

В Харьковской области рашисты расстреляли колонну гражданских с детьми, по меньшей мере 20 погибших, среди которых — 10 детей.

Служба безопасности Украины сообщила жуткие детали расстрела гражданских в Харьковской области. Террористический акт России нанесла в начале сентября. Оккупанты расстреляли гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. По меньшей мере 20 человек погибли, среди них – 10 детей.

Об этом рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк, сообщает пресс-служба СБУ.

"В конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере 20 человек погибли, и среди них - 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стариков и один грузовик "ГАЗель", - заявил Василий Малюк.

Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись из ада, сейчас они дают показания следователям.

На опубликованных кадрах видны полностью сгоревшие в результате атаки россиян автомобили, в которых находились люди. Трупы сгоревших мирных украинцев разбросаны. Некоторые люди не успели спастись и были убиты Россией прямо в авто.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"В настоящее время устанавливаются личности убитых россиянами граждан, продолжается всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Также СБУ делает все возможное для установления лиц, причастных к убийству мирных граждан", — подчеркнули в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности расследуют это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелянной колонне с автомобилями. По предварительным данным, в результате вражеской атаки погибли 20 человек.

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