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Россия убила 10-летнего мальчика, который отдыхал: подробности обстрела Константиновки кассетными боеприпасами

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Россия убила 10-летнего мальчика, который отдыхал: подробности обстрела Константиновки кассетными боеприпасами

Россияне убили 10-летнего мальчика / Фото: pixabay.com

Еще одна девочка в тяжелом состоянии.

Российская террористическая армия в понедельник, 24 июля, обстреляла кассетными боеприпасами город Константиновку Донецкой области. Оккупанты убили 10-летнего мальчика, еще одна девочка — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Суспильне".

Начальник Константиновской ГВА Алексей Рослов сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы против людей, отдыхавших на берегу местного водоема. Россияне убили 10-летнего мальчика.

Представитель прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева сообщила, что среди раненых детей есть две сестры, одна из девушек в тяжелом состоянии.

"Телесные повреждения получили две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Во время обстрела граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", — говорит спикер прокуратуры.

Напомним, голова Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские террористы кассетными боеприпасами ударили по Константиновке. Пострадали 7 человек, среди которых 4 детей. Из-за травм умер один из несовершеннолетних.

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Дата публикации
Просмотры
2985
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