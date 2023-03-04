Россия убила 7-месячного младенца ракетным ударом по дому в Запорожье

С начала войны, по официальным данным, Россия убила 462 ребенка.

В результате ракетного удара россиян по многоэтажке в Запорожье погиб 7-месячный младенец.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"По состоянию на утро 4 марта 2023 года более 1391 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 462 ребенка погибли и более 930 получили ранения разной степени тяжести", — сообщили в ведомстве.

Впрочем, там отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего от рук оккупантов пострадало детей в Донецкой области — 445, Харьковской — 272, Киевской — 123, Херсонской — 90, Запорожской — 84, Николаевской — 83, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 64.

Ракетный удар россиян по Запорожью

Напомним, в ночь на 2 февраля российская армия атаковала Запорожье ракетами, попав в многоэтажку. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии.

По информации спасателей, по состоянию на 4 марта из-под завалов дома, в который 2 марта попала российская ракета С-300, извлекли тела уже 10 погибших, среди них - один ребенок. Ранее сообщалось о семи погибших. Судьба 7 человек остается неизвестной: 5 женщин и 2 мужчин.

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