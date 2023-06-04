Россия убила двух женщин в Харьковской области: целили в дома (фото)

Российские военные в очередной раз обстреляли Харьковщину.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковщину. 4 июня под вражеским ударом оказался Волчанск. В результате обстрела погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома горожан.

Об этом сообщили в Харьковской прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Чугуевской, Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — отметили в ведомстве.

Оккупанты угостили по Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Около полудня военнослужащие РФ обстреляли село Песчаное Купянского района. Получила телесные повреждения 58-летняя женщина.

Оккупанты угостили по Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Также сегодня примерно в 14:30 оккупанты избивали и по поселку Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии. Поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Оккупанты угостили по Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее, 29 мая, РФ нанесла ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по поселку Кившаровка Купянского района Харьковской области. Ранения получили три пожилых женщины. Пострадали и беременная женщина, 14-летний подросток и 10-летний ребенок.

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