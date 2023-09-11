Россия убила их на работе: сколько энергетиков погибло в Украине во время ракетного террора

В "Укрэнерго" рассказали о погибших энергетиках.
Российская террористическая армия 11 сентября 2022 года нанесла первый ракетный удар по энергетической системе Украины. В первый же день оккупанты убили двух работников этой отрасли. Всего из-за террора окупантов погибли 6 энергетиков.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Год назад, 11 сентября 2022, российские террористы впервые атаковали украинскую энергетическую систему. Тогда оккупанты запустили две ракеты по одной из подстанций в восточных областях Украины. На месте трагедии погибли диспетчер Светлана Курилович и электромонтер Александр Холодный. Ракеты убили их на рабочих местах: Светлану – в главном зале управления подстанцией, Александра – при обходе территории.
В "Укрэнерго" отметили, что сегодня в годовщину первого ракетного террора они чтят память погибших коллег. Там же обнародовали имена погибших работников.
- Горак Олег Иванович (1963-2022), начальник отдела противоаварийной работы и технического надзора. Расстрелян российскими оккупантами 6 марта 2022 во время эвакуации из Бучи в Киевскую область.
- Фиров Александр Николаевич (1975 – 2022), электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи. Погиб 28 марта 2022 от артобстрела окупантов, восстанавливая линию электропередачи на Киевщине.
- Курилович Светлана Николаевна (1966-2022), диспетчер электроподстанции 330 кВ. Погибла 11 сентября 2022 от попадания двух из четырех российских ракет в здание главного щита управления.
- Холодный Александр Геннадиевич (1996 – 2022), электромонтер по обслуживанию электроподстанции 330кВ. Погиб 11 сентября 2022 от попадания российской ракеты типа Х-101 в подстанцию.
- Шабаршин Александр Владимирович (1961 – 2022), диспетчер подстанции 750 кВ. Погиб 17 октября 2022 года в результате ракетных обстрелов электроподстанции.
- Пиха Федор Иванович (1968 – 2023), монтажник строительный. Погиб 26 января 2023 года. Попал под ракетные обстрелы при расчистке в пролетах опор высоковольтной линии электропередачи 330 кВ.
Напомним, в ГУР Минобороны сделали прогноз об обстрелах Россией осенью и зимой.
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