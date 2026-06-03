Россия убила мать шестерых детей: в больнице скончалась раненая жительница Никополя

Наталья Руденко / © Фото из открытых источников

Реклама

В больнице скончалась 54-летняя жительница Никополя Днепропетровской области Наталья Руденко, которая получила тяжелые ранения в результате российских обстрелов города 31 мая.

О смерти женщины сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

По его словам, Наталья Руденко скончалась 2 июня, на третий день после атаки. Медики до последнего сражались за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось.

Реклама

«Вчера в больнице скончалась 54-летняя Наталья Анатольевна Руденко, которая получила тяжелые ранения во время обстрела города 31 мая. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но спасти Наталию не удалось», - отметил Саюк.

Сообщение городского головы. / © Скриншот

У погибшей остались шесть детей — трое сыновей и трое дочерей, а также шесть внуков.

Родные вспоминают Наталию Руденко как заботливую мать и любящую бабушку, которая больше всего ценила семью и посвящала ей свою жизнь.

Значительную часть трудовой жизни женщина проработала на Никопольском хлебокомбинате, где ее знали как ответственную и добросовестную работницу.

Реклама

Городской голова выразил соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув, что вместе с ними грустит вся община Никополя.

Последние новости об атаке на Днепр 2 июня

2 июня российские войска массированно атаковали Днепр ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли, в городе зафиксированы значительные разрушения.

Среди жертв - двое детей: мальчик 2023 года рождения и 8-летний ребенок. По данным корреспондентки ТСН Ольги Павловской, утром спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка, а позже под завалами обнаружили 8-летнего мальчика и его мать. Из этой семьи, по ее словам, выжил старший сын.

Новости партнеров