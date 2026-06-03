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Россия убила мать шестерых детей: в больнице скончалась раненая жительница Никополя
В больнице скончалась 54-летняя Наталья Руденко, которая получила тяжелые ранения во время российского удара по Никополю 31 мая. Без матери остались шесть детей.
В больнице скончалась 54-летняя жительница Никополя Днепропетровской области Наталья Руденко, которая получила тяжелые ранения в результате российских обстрелов города 31 мая.
О смерти женщины сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.
По его словам, Наталья Руденко скончалась 2 июня, на третий день после атаки. Медики до последнего сражались за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось.
«Вчера в больнице скончалась 54-летняя Наталья Анатольевна Руденко, которая получила тяжелые ранения во время обстрела города 31 мая. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но спасти Наталию не удалось», - отметил Саюк.
У погибшей остались шесть детей — трое сыновей и трое дочерей, а также шесть внуков.
Родные вспоминают Наталию Руденко как заботливую мать и любящую бабушку, которая больше всего ценила семью и посвящала ей свою жизнь.
Значительную часть трудовой жизни женщина проработала на Никопольском хлебокомбинате, где ее знали как ответственную и добросовестную работницу.
Городской голова выразил соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув, что вместе с ними грустит вся община Никополя.
Последние новости об атаке на Днепр 2 июня
2 июня российские войска массированно атаковали Днепр ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли, в городе зафиксированы значительные разрушения.
Среди жертв - двое детей: мальчик 2023 года рождения и 8-летний ребенок. По данным корреспондентки ТСН Ольги Павловской, утром спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка, а позже под завалами обнаружили 8-летнего мальчика и его мать. Из этой семьи, по ее словам, выжил старший сын.