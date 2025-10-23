- Дата публикации
Россия убила журналистов в Донецкой области: погибли Елена Грамова и Евгений Кармазин
Россия убила журналистов в Краматорске Они освещали события в самых горячих точках Донбасса.
В результате циничного удара российского БПЛА «Ланцет» в Краматорске погибли журналистка телеканала «Freedom» Елена Грамова и оператор Евгений Кармазин. Они работали в самых горячих точках Донбасса с первых дней полномасштабного вторжения.
Об этом написал председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.
Елена и Евгений были настоящими профессионалами, посвятившими себя освещению правды о российской агрессии.
Команда Freedom рассказывала миру о преступлениях оккупантов, фиксировала последствия обстрелов, показывала эвакуацию гражданского населения и снимала истории украинских защитников. Коллеги и знакомые вспоминают их как тех, кто «всегда были всегда первыми».
«Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти такими…», — написал Филашкин.
Этот террористический акт со стороны Российской Федерации является очередным доказательством того, что враг целенаправленно охотится за журналистами и пытается скрыть правду о своих преступлениях.
