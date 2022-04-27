"Россия убивает гражданских": глава Донецкой области сообщил о погибших за сутки жителях

В результате обстрелов российских войск 27 апреля погиб мирный житель Донецкой области, еще восемь человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненых в Луганской области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 27 апреля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины – в Марьинке. Ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек. За все преступления россиянам придется отвечать!" – подчеркнул глава области.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 275 человек, еще 868 получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в течение 27 апреля российские войска сосредоточили свои атаки на зоне ООС и Мариуполе.
Читайте также: