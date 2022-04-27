"Россия убивает гражданских": глава Донецкой области сообщил о погибших за сутки жителях

"Россия убивает гражданских": глава Донецкой области сообщил о погибших за сутки жителях

В результате обстрелов российских войск 27 апреля погиб мирный житель Донецкой области, еще восемь человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненых в Луганской области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Россия убивает гражданских! За 27 апреля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины – в Марьинке. Ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек. За все преступления россиянам придется отвечать!" – подчеркнул глава области.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 275 человек, еще 868 получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в течение 27 апреля российские войска сосредоточили свои атаки на зоне ООС и Мариуполе.

Украинская армия ликвидировала уже почти 22,5 тысячи российских захватчиков

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