Россия убивает гражданских: сколько людей в Донецкой области стали жертвами агрессии РФ за 8 января

Армии России, которую диктатор РФ Путин отправил воевать против Украины, продолжает убивать гражданское население. За прошедшие сутки четыре человека пострадали от российской агрессии в Донецкой области, из них двое погибли.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его данным, двумя жертвами оккупантов стали гражданские в Бахмуте и Соледаре. Еще два человека в области за вчера были ранены.

"Россия убивает гражданских! За 8 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Соледаре. Еще 2 человека в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — пишет глава области.

Кириленко заверил, что каждый военный преступник будет наказан.

Напомним, 8 января Павел Кириленко сообщал, что за сутки оккупанты наносили ракетные удары по Краматорску, по Константиновке, по Кураховке, Волчанке. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а к утру обстрела из Градов подверглась Авдеевка.

Кроме того, на Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Соледаре. Также в громаде повреждены 2 дома в Парасковеевке. На Лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громаде.