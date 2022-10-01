Россия убивает жителей Запорожья, которых накануне объявила "своими гражданами" – британская разведка

Российские войска 30 сентября нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от города Запорожья, в результате чего погибли 25 мирных жителей. Боеприпасом, скорее всего, являлась российская ракета ПВО большой дальности, которая использовалась для удара наземной цели.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российский запас таких ракет, скорее всего, ограничен и является ценным ресурсом, предназначенным для уничтожения современных самолетов и приближающихся ракет, а не для использования против наземных целей. Его использование для ударов по наземным целям почти наверняка было вызвано всеобщей нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности.

Как отмечают в Минобороны Британии, в тот же день Путин подписал приказ об аннексии Запорожья и других частей временно оккупированной Украины.

"Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках достичь тактического превосходства и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами", — подчеркнули в Минобороны Британии.

Напомним, Путин 30 сентября подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ. Недавно там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в Россию.

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