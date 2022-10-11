Россия ударила 12 ракетами по Запорожью: появились фото последствий

РФ ударила по гражданским объектам в Запорожье, погиб один человек.

Российская армия в ночь на 11 октября нанесла ракетный удар по Запорожью. Было выпущено 12 ракет С-300, которые поразили общественные объекты: автосалон, школу и амбулаторию.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он отметил, что две ракеты попали в автосалон. В результате погиб один человек, там вспыхнул пожар.

Остальные ракеты поразили учебное заведение. Была также повреждена амбулатория.

Фото: Telegram / Александр Старух

Фото: Telegram / Александр Старух

Напомним, ночью 11 октября российская армия также атаковала Днепропетровскую область. Враг ударил по четырем районам из "Градов", "Ураганов", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших, однако разрушены многие дома.

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