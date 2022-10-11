Россия ударила 12 ракетами по Запорожью: появились фото последствий

РФ ударила по гражданским объектам в Запорожье, погиб один человек.
Российская армия в ночь на 11 октября нанесла ракетный удар по Запорожью. Было выпущено 12 ракет С-300, которые поразили общественные объекты: автосалон, школу и амбулаторию.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Он отметил, что две ракеты попали в автосалон. В результате погиб один человек, там вспыхнул пожар.
Остальные ракеты поразили учебное заведение. Была также повреждена амбулатория.
Напомним, ночью 11 октября российская армия также атаковала Днепропетровскую область. Враг ударил по четырем районам из "Градов", "Ураганов", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших, однако разрушены многие дома.
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