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Россия ударила 12 ракетами по Запорожью: появились фото последствий

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Россия ударила 12 ракетами по Запорожью: появились фото последствий

Фото: Telegram / Александр Старух

РФ ударила по гражданским объектам в Запорожье, погиб один человек.

Российская армия в ночь на 11 октября нанесла ракетный удар по Запорожью. Было выпущено 12 ракет С-300, которые поразили общественные объекты: автосалон, школу и амбулаторию.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он отметил, что две ракеты попали в автосалон. В результате погиб один человек, там вспыхнул пожар.

Остальные ракеты поразили учебное заведение. Была также повреждена амбулатория.

© Telegram / Александр Старух
Фото: Telegram / Александр Старух
© Telegram / Александр Старух
Фото: Telegram / Александр Старух

Напомним, ночью 11 октября российская армия также атаковала Днепропетровскую область. Враг ударил по четырем районам из "Градов", "Ураганов", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших, однако разрушены многие дома.

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