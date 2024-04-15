Россия ударила баллистикой по Кировоградщине

На месте работают экстренные службы, эксперты.
Враг продолжает точечные ракетные удары по Украине, в том числе с применением баллистики. Коварно ударил по Кировоградщине.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.
Местное население не пострадало.
На месте работают экстренные службы, эксперты.
Последствия уточняются.
Напомним, 15 апреля российские оккупанты ракетой атаковали Днепр. В городе есть 13 раненых и разбито более 30 домов. К вечеру в воскресенье россияне выпустили по городу управляемую авиационную ракету. Ее сбили силы ПВО, однако последствий избежать не удалось.
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