Россия ударила баллистикой по Кировоградщине

Враг продолжает точечные ракетные удары по Украине, в том числе с применением баллистики. Коварно ударил по Кировоградщине.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

Местное население не пострадало.

На месте работают экстренные службы, эксперты.

Последствия уточняются.

Напомним, 15 апреля российские оккупанты ракетой атаковали Днепр. В городе есть 13 раненых и разбито более 30 домов. К вечеру в воскресенье россияне выпустили по городу управляемую авиационную ракету. Ее сбили силы ПВО, однако последствий избежать не удалось.

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