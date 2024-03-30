Россия ударила беспилотниками по Полтавской области: есть несколько попаданий

В ночь на субботу, 30 марта, российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область беспилотниками Shahed. Произошли попадания по объекту инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Беспокойная ночь на Полтавщине. Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российского удара никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 30 марта ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами. Российские БПЛА были зафиксированы на территории Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей.

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