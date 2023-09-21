Россия ударила десятками ракет по разным направлениям: Игнат о утренней атаке

Утром четверга, 21 сентября, Российская Федерация атаковала Украину десятками ракет по разным направлениям. Впрочем, точное количество пока неизвестно.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию по стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95мс нанесли этот удар в несколько волн. По разным направлениям двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО", — сказал Игнат.

Он отмечает, что следует ожидать окончательного подсчета, когда будет известно — сколько всего ракет было сбито.

Как сообщалось, ночью в Украине несколько раз была объявлена воздушная тревога. В частности, около 04:40 тревога распространялась из-за угрозы крылатых ракет.

После 07:20 в ряде регионов снова раздались сирены. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что над Украиной находится группа российских ракет.

Во время этой тревоги сообщалось, что в Прикарпатье есть риски ракетных ударов. В Ивано-Франковской области сирены звучали с 07:50 до 08:37.

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