Россия ударила дронами-камикадзе по Кривому Рогу: тревога продолжается

Вечером 2 ноября в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Местные власти сообщили о попадании по городу иранским дроном-камикадзе.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Попадание дроном "Шахед". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем", — написал чиновник.

Куда попал беспилотник и какие последствия - пока неизвестно. Между тем, в местных пабликах пишут, что после взрывов в некоторых районах города исчезло электричество. Впрочем, отключение света может быть запланированным.

Стоит отметить, что на 22:30 воздушная тревога звучит в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Луганской областях. На территории Кривого Рога тревога длится почти полтора часа.

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Местные жители сообщили, что вечером 2 ноября в пригороде Запорожья во время тревоги раздались взрывы. Впоследствии в ОВА подтвердили информацию об атаке оккупантов. В Запорожском городском совете добавили, что в области работает ПВО. Также отметили, что все летевшие в направлении Запорожья беспилотники уничтожены.

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