Россия ударила дронами по Одесской области: что известно о последствиях атаки

Атака на одежду 13 ноября / © ГСЧС Украины

Сегодня, 13 ноября, российские оккупационные войска в очередной раз совершили массированную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«В результате попаданий вспыхнул пожар на объекте транспортной инфраструктуры», — сообщили в ГСЧС.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ВМС назвали объекты, куда пытаются попасть россияне. В частности, это под прицелом россиян на Одесщине не только энергетика, но и порты. Известно, что враг пытается помешать работе зернового коридора.

В последнее время россияне атакуют энергетические объекты Одесской области каждые два дня. И если раньше графики почасовых отключений в области либо не применяли, либо применяли, но не для всех очередей, то с 7 ноября ситуация ухудшилась.