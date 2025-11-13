- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила дронами по Одесской области: что известно о последствиях атаки
Россия снова атаковала Одесскую область беспилотниками. Попадание вызвало пожар на объекте транспортной инфраструктуры.
Сегодня, 13 ноября, российские оккупационные войска в очередной раз совершили массированную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
«В результате попаданий вспыхнул пожар на объекте транспортной инфраструктуры», — сообщили в ГСЧС.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в ВМС назвали объекты, куда пытаются попасть россияне. В частности, это под прицелом россиян на Одесщине не только энергетика, но и порты. Известно, что враг пытается помешать работе зернового коридора.
В последнее время россияне атакуют энергетические объекты Одесской области каждые два дня. И если раньше графики почасовых отключений в области либо не применяли, либо применяли, но не для всех очередей, то с 7 ноября ситуация ухудшилась.